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Опубликовано 1 декабря 2025, 09:25

Войска РФ разнесли объекты энергетики, работавшие в интересах ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные атаковали с воздуха объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые выполняли военные задачи для ВСУ. Также под удар ВС РФ попали склады и места запуска украинских беспилотников и несколько точек дислокации войск противника и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах», — уточнили в ведомстве.

Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»
Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 1 декабря перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, атака велась в период с 23:30 30 ноября до 7:00 и была нацелена сразу на несколько регионов страны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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