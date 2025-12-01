Войска РФ разнесли объекты энергетики, работавшие в интересах ВСУ

Российские военные атаковали с воздуха объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые выполняли военные задачи для ВСУ. Также под удар ВС РФ попали склады и места запуска украинских беспилотников и несколько точек дислокации войск противника и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 1 декабря перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, атака велась в период с 23:30 30 ноября до 7:00 и была нацелена сразу на несколько регионов страны.