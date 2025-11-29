Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российская армия за последние сутки нанесла серию ударов по ключевой инфраструктуре ВСУ. Минобороны сообщило, что были поражены военный аэродром, а также площадки, где противник хранил и запускал беспилотники дальнего действия.
Атаки проводились силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, под огонь попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников сразу в 157 районах.
В ведомстве уточнили: «нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия». Подробности о характере разрушений пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Украина ночью подверглась комбинированному удару 600 дронов и ракет. Взрывы в Киевской области привели к обесточиванию части украинской столицы и всего города Фастов. В этих же районах возникли проблемы с водоснабжением. Шесть «Искандеров» разнесли подстанцию под Киевом, а залп «Кинжалов» достиг авиабазы с истребителями ВСУ в Хмельницкой области.
