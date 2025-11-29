Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»

Российская армия за последние сутки нанесла серию ударов по ключевой инфраструктуре ВСУ. Минобороны сообщило, что были поражены военный аэродром, а также площадки, где противник хранил и запускал беспилотники дальнего действия.

Атаки проводились силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, под огонь попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников сразу в 157 районах.

В ведомстве уточнили: «нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия». Подробности о характере разрушений пока не раскрываются.