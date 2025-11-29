Украина подверглась очередному массированному налёту, в ходе которого был нанесён комбинированный удар дальнобойными дронами по военным и инфраструктурным объектам, а также крылатыми и баллистическими ракетами. По данным телеканала «Общественное», всего ожидается значительное количество прилётов, до 600.

Сообщается о поражении ТЭЦ-5/6 ударными беспилотниками «Герань-3», что привело к экстренным отключениям электроэнергии в столице. Удары также пришлись на города Фастов и Бровары в Киевской области, где система противовоздушной обороны оказалась перегруженной и замолчала. Под обстрелом оказались Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Черкасская области, при этом ожидается появление крылатых ракет Х-101.

Эта атака стала частью серии интенсивных ударов: за последние восемь дней Украина подверглась уже восьми масштабным налётам. Минобороны РФ уже отчитывалось о шести групповых и одном массированном ударе, нанесённых за прошедшую неделю. Их целями стали объекты военной инфраструктуры противника, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации солдат и наёмников.

Военный эксперт Юрий Кнутов допускал, что в ходе одного из предыдущих ударов могли быть атакованы бункеры с подземными производственными цехами, а гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могли быть нацелены на заглублённые военные командные пункты, управляющие дронами. Однако наибольший долгосрочный ущерб от российских ударов получает энергосистема Украины. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подсчитал, что стране понадобится семь-восемь лет на полное восстановление отрасли, а отключения электроэнергии могут сохраняться ещё полгода-год после завершения конфликта.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) и Димитров. По его словам, это развитие ситуации аналогично тому, как ранее складывалось вокруг Купянска. Глава государства также отметил, что 70% территории Красноармейска уже находится под контролем российских Вооружённых сил.