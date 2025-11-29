600 дронов и 36 ракет: Зеленский обозначил масштаб комбинированного удара России

Российская армия выпустила около 36 ракет и почти 600 беспилотных летательных аппаратов в ночь с 28 по 29 ноября. В результате ударов были поражены энергетические объекты. Об этом рассказал Владимир Зеленский и снова попросил у партнёров денег.

«Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было всё необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — написал глава киевского режима.

В результате атак также зафиксированы значительные разрушения и возгорания, уточнил Зеленский.