Часть Киева и город Фастов остались без света после ночных взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
В результате ночных и утренних взрывов в Киевской области часть украинской столицы и весь город Фастов остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Также в этих районах начались и проблемы с водоснабжением.
«Сейчас без электроэнергии западная часть Киева. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения», — написал Кличко.
Киевская областная военная администрация, также подтвердила полное обесточивание города Фастов.
«Обесточен город Фастов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина подверглась очередному массированному налёту. По военным и инфраструктурным объектам был нанесён комбинированный удар дальнобойными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В общей сложности ожидается значительное количество прилётов — до 600.
