Украинские женщины-военные пожаловались на сексизм в ВСУ

Украинские женщины, поступившие на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), столкнулись с проявлениями сексизма в рядах армии. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) по итогам проведённых интервью.

В ходе базовой подготовки женщины столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны некоторых мужчин, которые заставляли их чувствовать себя ничтожествами. Многие женщины не смогли изменить укоренившиеся общественные нормы, пишет WP. Одна из военнослужащих рассказала, что ей пришлось выступить с инициативой создания отдельного расчёта БПЛА, состоящего только из женщин.

Ранее сообщалось, что на Украине создано первое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов, полностью укомплектованное женщинами. К началу 2025 года в ряды украинской армии вступило более 70 тысяч женщин, что на 20% превышает показатели 2022 года. Около 5,5 тысячи из них принимают участие в боевых действиях. При этом некоторые из женщин, воевавших на передовой, не получали тех же льгот, что и мужчины.