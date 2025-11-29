Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 02:29

В ВСУ сформировали первое женское подразделение дроноводов из-за нехватки мужчин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Украине создали первое подразделение операторов беспилотников, укомплектованное исключительно женщинами. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации издания, командование ВСУ инициировало формирование таких подразделений на фоне сложностей с набором мужчин. К началу 2025 года в ряды украинской армии вступило свыше 70 тысяч женщин, что на 20% превышает показатели 2022 года. На данный момент около 5,5 тысячи из них участвуют в боевых действиях. Как отмечает WP, некоторые из них воевали на передовой, однако не получали тех же льгот, что и мужчины.

В блиндаже под Ровнопольем уничтожена женщина-снайпер ВСУ в звании майора
Ранее сообщалось, что ВСУ затыкают женщинами дыры в 129-й бригаде после массового дезертирства. Пока что в атаку с оружием они не идут, но их активно используют в качестве водителей военной техники на передке.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
