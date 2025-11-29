В ВСУ сформировали первое женское подразделение дроноводов из-за нехватки мужчин

По информации издания, командование ВСУ инициировало формирование таких подразделений на фоне сложностей с набором мужчин. К началу 2025 года в ряды украинской армии вступило свыше 70 тысяч женщин, что на 20% превышает показатели 2022 года. На данный момент около 5,5 тысячи из них участвуют в боевых действиях. Как отмечает WP, некоторые из них воевали на передовой, однако не получали тех же льгот, что и мужчины.