29 ноября, 08:23

Шесть «Искандеров» разнесли подстанцию под Киевом, восстановленную на деньги ЕС

В Киевской области шесть российских ракет «Искандер» разнесли мощную электрическую подстанцию, сделав её восстановление невозможным. Об этом рассказал в соцсети представитель российского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Пару минут назад, целых шесть «Искандер-К» поразили электрическую подстанцию «Западная» напряжением 330 кВ. Судя по мощности ударов, в большинстве случаев, восстанавливать нечего. Это серьёзный урон по экономике Запада, ведь именно за западный счёт идёт восстановление ресурсов на Украине», — говорится в заявлении.

Лебедев напомнил, что некоторые украинские подстанции перенаправляют энергию в Восточную Европу, поэтому итоги точных ударов российских войск могут оказаться гораздо масштабнее и результативнее.

Ранее сообщалось, что в посёлке Купянск-Узловой Харьковской области в последние дни фиксируется высокая интенсивность боевых действий. Вооружённые силы РФ наносят удары по предполагаемым местам дислокации украинских подразделений, в том числе с применением реактивных систем залпового огня «Град».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

