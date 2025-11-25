Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:56

ВС РФ применили «самую передовую» ракету при ночном ударе по Киеву, заявил военный эксперт

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские вооружённые силы применили новые виды высокоточного оружия во время масштабной атаки по украинским тыловым объектам в ночь на 25 ноября, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова. По его словам, кроме ракет «Калибр», «Искандер», авиационных комплексов «Кинжал» и дронов «Герань», были задействованы как минимум два новых типа ракет, имеющих только индексные обозначения.

Собеседник издания предположил, что речь может идти о перспективных разработках для отечественных истребителей пятого поколения, включая противорадиолокационные ракеты Х-58, чьи экспортные версии недавно демонстрировались на выставке в ОАЭ.

«Есть новые виды ракеты для тех же Су-57 и Су-35, которые относятся к самым передовым разработкам, и, естественно, мы эти средства поражения сейчас отрабатываем в реальных боевых условиях, чтобы посмотреть их эффективность», — отметил эксперт.

На видео попал похожий на извержение вулкана взрыв на ТЭЦ в Киеве
На видео попал похожий на извержение вулкана взрыв на ТЭЦ в Киеве

Напомним, утром 25 ноября в Киеве прогремели взрывы. Соответствующая информация появилась сразу после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. А ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar