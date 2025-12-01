Не Украина: Генерал назвал место, откуда ВСУ могли атаковать Дагестан

Вооружённые силы Украины могли атаковать Дагестан с акватории Каспийского моря, замаскировавшись под рыбаков или туристов, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, запуск беспилотников в направлении Каспийска осуществлялся не с территории Украины, а силами диверсионных групп или иностранных наёмников.

«Наносят удары со стороны Каспия, где-то под видом рыбаков, где-то под видом использования туристических маршрутных выходов в море, и потом запускаются беспилотники средней дальности действия и программируются, а управлять могут не только с воды, но и в 10–30 км», — отметил военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

Напомним, 1 декабря в Каспийске прогремел мощный взрыв, в результате которого серьёзно пострадала городская инфраструктура. По предварительным данным, ударной волной задело не менее 15 припаркованных автомобилей, в ближайших домах выбило окна. Позже глава Дагестана назвал причину взрывов в Каспийске.