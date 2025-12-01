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Опубликовано 1 декабря 2025, 11:34

На видео попал момент ракетного удара по оборонному предприятию в Днепре

Обложка © Соцсети

Обложка © Соцсети

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту на территории Днепропетровска (Днепра). Очередная атака на инфраструктуру ВСУ подтверждается публикациями в местных СМИ и появившимися в сети видео.

Видео © Соцсети

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Гуляйполе, паспорта России для жителей Красноармейска, ВСУ стягиваются к Курской области, переговоры США и Украины, 1 декабря
Новости СВО. ВС РФ штурмуют Гуляйполе, паспорта России для жителей Красноармейска, ВСУ стягиваются к Курской области, переговоры США и Украины, 1 декабря

Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. По словам представителя подполья, атака спровоцировала дополнительные взрывы, а её целью являлись ангары, где размещалась авиатехника вражеской армии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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