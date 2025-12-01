На видео попал момент ракетного удара по оборонному предприятию в Днепре

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту на территории Днепропетровска (Днепра). Очередная атака на инфраструктуру ВСУ подтверждается публикациями в местных СМИ и появившимися в сети видео.

Видео © Соцсети

Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. По словам представителя подполья, атака спровоцировала дополнительные взрывы, а её целью являлись ангары, где размещалась авиатехника вражеской армии.