На видео попал момент ракетного удара по оборонному предприятию в Днепре
Обложка © Соцсети
Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту на территории Днепропетровска (Днепра). Очередная атака на инфраструктуру ВСУ подтверждается публикациями в местных СМИ и появившимися в сети видео.
Видео © Соцсети
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Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. По словам представителя подполья, атака спровоцировала дополнительные взрывы, а её целью являлись ангары, где размещалась авиатехника вражеской армии.
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