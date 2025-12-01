В Госдуме раскрыли цель заявлений НАТО об «упреждающем ударе» по России

Заявления руководства НАТО об «упреждающем ударе» по России носят провокационный характер. Они направлены на срыв переговоров по украинскому конфликту, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

«Подобные заявления направлены на возможный срыв переговоров. То, что ведёт к эскалации напряжённости, в период проведения переговорного процесса вообще недопустимо», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Ридусом».

Напомним, ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил обсуждение варианта «упреждающего удара» по России. Об этом он рассказал Financial Times, отметив, что подобный шаг можно трактовать как «оборонное действие» в ответ на предполагаемые угрозы альянсу.