НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.

«НАТО, запугивая своё население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией», — заявил Гончар.

Посол добавил, что Евросоюз, в свою очередь, отказывается от концепции мирной Европы, превращаясь в «придаток НАТО», и что даже после трех с половиной лет использования Украины в гибридной войне против России западные страны не желают извлекать уроки.

Он также отметил попытки Запада втянуть ближайших соседей России на постсоветском пространстве, а также партнеров в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в «свои конфронтационные схемы».

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что евроатлантическая система безопасности находится в глубоком кризисе. Причиной этому, по его словам, стали расширение НАТО, нарушение обязательств, разрушение механизмов контроля над вооружением, «цветные революции» и попытки навязать единую модель мира. Гончар считает, что эти процессы привели к конфликту вокруг Украины и обострению отношений между Россией и западными странами.