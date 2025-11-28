Евроатлантическая система безопасности оказалась в тяжёлом кризисе, сопоставимом с послевоенным периодом со времён Второй мировой. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской конференции в Брюсселе, посвящённой евразийской безопасности.

По словам Гончара, расширение НАТО, нарушение обязательств, разрушение механизмов контроля над вооружением, цветные революции и попытки навязать единую модель мира обанкротили систему евроатлантической безопасности. Эти процессы, по его словам, стали причиной конфликта вокруг Украины и обострения отношений между Россией и западными странами.

А ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность проведения незапланированных учений НАТО и кибератак на Россию в качестве ответных мер на так называемые «гибридные атаки», в которых обвиняют Москву. При этом эти действия должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было правдоподобно отрицать.