27 ноября, 23:14

Посол РФ Гончар: НАТО обанкротило евроатлантическую систему безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евроатлантическая система безопасности оказалась в тяжёлом кризисе, сопоставимом с послевоенным периодом со времён Второй мировой. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской конференции в Брюсселе, посвящённой евразийской безопасности.

По словам Гончара, расширение НАТО, нарушение обязательств, разрушение механизмов контроля над вооружением, цветные революции и попытки навязать единую модель мира обанкротили систему евроатлантической безопасности. Эти процессы, по его словам, стали причиной конфликта вокруг Украины и обострения отношений между Россией и западными странами.

В Госдуме отреагировали на планы Германии перебросить 800 тысяч военных НАТО на восток
А ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность проведения незапланированных учений НАТО и кибератак на Россию в качестве ответных мер на так называемые «гибридные атаки», в которых обвиняют Москву. При этом эти действия должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было правдоподобно отрицать.

Тимур Хингеев
