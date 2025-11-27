Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:10

В ЕС планируют провокации против России — от кибератак до внезапных учений НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Европейские страны рассматривают возможность проведения незапланированных учений НАТО и кибератак на Россию в качестве ответных мер на так называемые «гибридные атаки», в которых бездоказательно обвиняют Москву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает один из дипломатов, любые действия должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было правдоподобно отрицать.

На Западе предрекли распад НАТО в случае победы России на Украине
На Западе предрекли распад НАТО в случае победы России на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что в Службе внешней разведки РФ заявили о полном игнорировании европейскими лидерами реальной ситуации на Украине. Руководство ЕС не может смириться с потерей сотен миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», и продолжает выдавать желаемое за действительное.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar