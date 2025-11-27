Европейские страны рассматривают возможность проведения незапланированных учений НАТО и кибератак на Россию в качестве ответных мер на так называемые «гибридные атаки», в которых бездоказательно обвиняют Москву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает один из дипломатов, любые действия должны быть такими, чтобы ответственность за них можно было правдоподобно отрицать.

Ранее Life.ru сообщал, что в Службе внешней разведки РФ заявили о полном игнорировании европейскими лидерами реальной ситуации на Украине. Руководство ЕС не может смириться с потерей сотен миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», и продолжает выдавать желаемое за действительное.