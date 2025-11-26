Россия может стать доминирующей военной и политической силой в Европе в случае своего успеха в украинском противостоянии. Обозреватель Daily Express Стюарт Кроуфорд предрёк Североатлантическому альянсу скорый распад в подобной ситуации.

По его мнению, балтийские государства потеряют доверие к защите, предусмотренной пятой статьёй устава НАТО, ведь её действие зависит от безоговорочной веры в неё всех участников организации. Автор материала полагает, что внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа подрывает уверенность европейцев в надёжности трансатлантического партнёрства.

По словам Кроуфорда, американский лидер настолько стремится заключить мирное соглашение по Украине, что, кажется, готов «продать собственную бабушку». Обозреватель акцентировал, что европейцы более не верят в автоматическую помощь со стороны Штатов, а это создаёт предпосылки для укрепления позиций России.

По словам доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, победа России вынудит США искать реванш, чтобы преподать урок всем, кто бросит им вызов. Американский политолог Джон Миршаймер также предупреждает, что в случае поражения Штаты пойдут на многое, чтобы создать проблемы России. В качестве новых точек напряжения у российских границ рассматриваются Балтика, Приднестровье, Южный Кавказ и особенно Средняя Азия. По мнению эксперта, дестабилизация последней может надолго стать источником серьёзных проблем и затрат для Москвы, демонстрируя миру мощь Вашингтона.