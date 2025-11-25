Американский план по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов, отражает победу России в текущей ситуации. Об этом говорится в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.

«Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США», — поделился своей точкой зрения автор публикации, и подчеркнул, что европейским странам следует самостоятельно выстраивать диалог с Москвой для достижения прекращения боевых действий, а не пытаться принуждать Россию силовым давлением.