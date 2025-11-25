В Германии «присудили» России победу из-за мирного плана Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency
Американский план по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов, отражает победу России в текущей ситуации. Об этом говорится в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.
«Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США», — поделился своей точкой зрения автор публикации, и подчеркнул, что европейским странам следует самостоятельно выстраивать диалог с Москвой для достижения прекращения боевых действий, а не пытаться принуждать Россию силовым давлением.
Как уже писал Life.ru, Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций и сокращении численности ВСУ. При этом президент США объявил о дедлайне для Киева по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский поведал народу о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Женеве 23 ноября план сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов.
