СВР: Руководство ЕС игнорирует реальную обстановку на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava
Европейские лидеры полностью игнорируют реальное положение дел на Украине, не способные смириться с потерей сотен миллиардов евро. Такое заявление распространила пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации.
«Руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью, что сотни миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах», — указали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что европейским политикам проще продолжать выдавать желаемое за действительное.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский сегодня отправляется в Турцию для начала процесса подготовки переговоров между Россией и Украиной. Сообщается, что одновременно с ним туда прибудет помощник главы США Стив Уиткофф, который планирует провести встречу с украинским лидером. При этом в Кремле заявили, что российская сторона не направит своих представителей на эти контакты.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.