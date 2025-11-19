Европейские лидеры полностью игнорируют реальное положение дел на Украине, не способные смириться с потерей сотен миллиардов евро. Такое заявление распространила пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации.

«Руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью, что сотни миллиардов евро, вложенных в «украинский проект», попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах», — указали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что европейским политикам проще продолжать выдавать желаемое за действительное.