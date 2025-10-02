Заявления западных политиков о конфликте на Украине преследуют цель нагнетания напряжённости, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, сравнения СВО с Первой мировой войной от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского следует воспринимать критически, поскольку они направлены на запугивание общества.

«Любые рассуждения на эту тему из Варшавы, Берлина или Брюсселя надо делить на 8 и умножать на 13» — подчеркнул сенатор.

Собеседник kp.ru также отметил, что США демонстрируют противоречивую позицию по Украине, однако достигнутые на Аляске договорённости сохраняют потенциал для конструктивного диалога. Политик выразил надежду, что Вашингтон осознаёт стратегические риски односторонней поддержки Киева, несмотря на продолжающееся давление со стороны кураторов киевского режима.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спрогнозировал, мол конфликт на Украине с высокой вероятностью завершится по аналогии с Первой мировой войной, когда одна из сторон исчерпает ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий. Он убеждён, что для достижения мира необходимо, чтобы Запад усилил экономическое давление на Россию и предоставил Украине больше военной поддержки.