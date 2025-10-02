Президент США Дональд Трамп вынужден принимать решения под давлением внешних обстоятельств, а не руководствуясь личными убеждениями, уверен политик Олег Царёв. Он обратил внимание, что американский лидер был вынужден изменить подход даже к Израилю, предложив компромиссный план по Газе, что противоречит его традиционной произраильской позиции.

На ситуацию влияют два ключевых фактора: постоянное давление со стороны СМИ, преследующих Трампа по делу Эпштейна и сложности с проведением бюджета через Конгресс. Причём бюджетные инициативы президента блокируют даже некоторые республиканцы, голосующие вместе с демократами.

Противники Трампа используют бюджет как инструмент давления, вынуждая его сохранять финансирование Украины вопреки желанию политика наладить отношения с Россией. Собеседник «Царьграда» полагает, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, поскольку это стало условием для урегулирования внутренних политических разногласий.

«Исходя из этой ситуации, ему приходится лавировать. И Соединённым Штатам как стране, и ему как президенту, и ему как бизнесмену, и его окружению выгодно сотрудничать с Россией. Но он не может себе этого позволить», — отметил Царёв.