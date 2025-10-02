В Белом доме пришли в ужас после подсчёта убытков от шатдауна

Администрация президента США оценивает ущерб ВВП от частичного приостановления работы правительства примерно в $15 млрд каждую неделю. Такие расчёты приводит Politico со ссылкой на документы Белого дома.

Экономические консультанты главы США Дональда Трампа предупреждают: если шатдаун затянется, последствия будут более чем символическими — они способны серьёзно подорвать макростатистику и потребительский спрос. В отчёте подчёркнута неизбежность негативной динамики при длительной паузе.

По оценке экспертов, при месячном простое работу потеряют примерно 43 тысячи человек, около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправятся в вынужденный отпуск, а расходы домохозяйств сократятся примерно на $30 млрд.

Шатдаун — это временная приостановка работы части государственных органов и служб из‑за того, что Конгресс и исполнительная власть не согласовали бюджет или временное финансирование.

Напомним, что впервые за семь лет в США произошёл шатдаун, поскольку Конгресс не смог вовремя утвердить бюджет на будущий финансовый год. Поэтому правительство страны частично приостановило свою работу. Политологи считают, что это всё могло стать тщательно спланированной акцией.