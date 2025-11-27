Россия и США
27 ноября, 15:31

В Госдуме отреагировали на планы Германии перебросить 800 тысяч военных НАТО на восток

Обложка © Life.ru

Германию не покидают реваншистские идеи, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Ленте.ру» по поводу разработки Берлином плана переброски 800 тысяч бойцов НАТО на восток в случае войны с Россией. По его словам, подобные манёвры — обычная практика альянса для демонстрации силы и подготовки слабого Бундесвера, но они неудивительны.​

Депутат отметил, что Германия проводит совместные с НАТО операции, пытаясь запугать Россию, но европейцам стоит помнить исторический урок: реваншизм ранее привёл к поражению. Колесник напомнил о Нюрнбергском процессе, где американцы, включая сержанта Джона Вудза, приводили в исполнение приговоры нацистским преступникам.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток. По данным зарубежных СМИ, документ содержит исчерпывающие указания относительно логистических артерий — от портовых сооружений до железных дорог, — которые должны обеспечить передвижение и защиту войск НАТО.

