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Опубликовано 1 декабря 2025, 20:36

Белоусов поздравил личный состав ВС РФ с освобождением Волчанска

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении насёленного пункта Волчанск в Харьковской области. Среди отмеченных – 69-я гвардейская мотострелковая Красносельская дивизия ордена Ленина, Краснознамённая дивизия, 72-я мотострелковая дивизия, 1009-й мотострелковый полк и 128-я мотострелковая бригада.

В поздравительной телеграмме Белоусов подчеркнул, что освобождение Волчанска создаёт условия для продвижения всей группировки войск и является важным шагом к достижению целей спецоперации. Он поблагодарил военнослужащих за верность присяге, проявленное мужество и героизм.

«Продолжая славные традиции воинов-победителей, вы достигли высоких результатов в защите Отечества. Уверен, что вы продолжите служить с честью и надёжно обеспечивать безопасность России», – добавил глава Минобороны.

Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска
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Ранее Life.ru писал о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области. 30 ноября Владимиру Путину доложили, что военнослужащие уже вышли к реке Гайчур и приступили к уличным боям в северо-восточной части города.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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