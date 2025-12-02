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Опубликовано 1 декабря 2025, 23:28

Герасимов заявил, что ВС РФ окружили Степногорск в Запорожской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные окружили посёлок Степногорск в Запорожской области. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Войска группировки «Днепр» наступают на Запорожском направлении. Окружён населённый пункт Степногорск. Ведутся боевые действия за завладение Приморским», — сказал Герасимов.

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В ходе посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск Владимир Путин отметил, что за последнее время ВС РФ установили контроль над несколькими крупными населёнными пунктами. Они имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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