Герасимов заявил, что ВС РФ окружили Степногорск в Запорожской области

Российские военные окружили посёлок Степногорск в Запорожской области. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск Владимир Путин отметил, что за последнее время ВС РФ установили контроль над несколькими крупными населёнными пунктами. Они имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории.