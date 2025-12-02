Житель ДНР погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом

Житель Донецкой Народной Республики погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом в Ялте на юге республики. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«В Ялте Мангушского муниципального округа в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1970 года рождения», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В управлении напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать с ним любые действия.

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