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Опубликовано 1 декабря 2025, 23:49

Житель ДНР погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом

Житель Донецкой Народной Республики погиб в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом в Ялте на юге республики. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«В Ялте Мангушского муниципального округа в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1970 года рождения», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В управлении напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать с ним любые действия.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogorov

Артур Лапсаков
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