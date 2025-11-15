Семь человек погибли при атаке дронов в ДНР, среди жертв — священник и ребёнок

Протоиерей Владимир Шутов, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребёнком погибли при атаке украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике. Трагический инцидент произошёл, когда они пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий под Константиновкой.

«Несколько дней назад мы получили информацию, что трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, его супруга Светлана и семья прихожан», — сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ.

Всего погибли семь человек, включая ребёнка. Односельчане неоднократно пытались эвакуировать тела погибших для достойного погребения, однако при каждой попытке становились мишенью для БПЛА. В епархии подчеркнули, что атаки продолжались даже во время спасательных операций.

Ранее под освобождённым от ВСУ Северодонецком в ЛНР нашли братские могилы с останками более 230 мирных жителей. Тела извлекали в течение последнего месяца. Следственные органы будут восстанавливать обстоятельства гибели этих людей.