Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». По его оценке, Украина находится в ситуации, когда Россия обладает возможностями для её уничтожения.

Кулеба подчеркнул, что без договорённости, фиксирующей «тактическое поражение и стратегическую победу», война затянется на долгие годы, и ситуация может ухудшиться. Он также отметил, что линия фронта будет ежегодно смещаться, поскольку обе стороны обладают ресурсами для продолжения боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.