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Опубликовано 2 декабря 2025, 00:54

Кулеба: Война на Украине может длиться много лет без неприятной сделки

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт будет продолжаться много лет, если стороны не заключат соглашение, которое, по его словам, «всем не понравится». По его оценке, Украина находится в ситуации, когда Россия обладает возможностями для её уничтожения.

Кулеба подчеркнул, что без договорённости, фиксирующей «тактическое поражение и стратегическую победу», война затянется на долгие годы, и ситуация может ухудшиться. Он также отметил, что линия фронта будет ежегодно смещаться, поскольку обе стороны обладают ресурсами для продолжения боевых действий.

Территориальный вопрос стал самым сложным на переговорах Украины и США и обсуждался 6,5 часа
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Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.

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Артём Гапоненко
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