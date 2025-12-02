В Госдуме рассказали о будущем пенсионного возраста

В ближайшей перспективе оснований для роста пенсионного возраста в России не просматривается. Об этом «Ленте.ру» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, старение населения компенсируется ростом производительности труда.

«Соотношение работающих и пенсионеров, действительно, меняется. Но и растёт производительность труда», — подчеркнула Бессараб.

Парламентарий пояснила, что уровень цифровизации и внедрение новых технологий позволяют поддерживать большее количество пенсионеров за счёт страховых взносов. Она добавила, что нынешние работники формируют Пенсионный фонд для сегодняшних пенсионеров, а будущие выплаты будут обеспечиваться следующим поколением трудоспособных граждан.

Бессараб напомнила, что ещё 30 лет назад интернет только входил в повседневную жизнь, тогда как сейчас цифровые и роботизированные инструменты используются практически во всех сферах. По её словам, технологический прогресс развивается быстрее, чем прежде, и способен компенсировать последствия демографического старения, которое затрагивает все развитые страны.

Ранее стало известно, что россияне могут оформить выплату накопительной части пенсии раньше установленного возраста. Женщины получают такое право с 55 лет, а мужчины — с 60. Для оформления требуется подать заявление в Социальный фонд России, предварительно проверив данные индивидуального лицевого счёта через Госуслуги или сайт фонда, где сведения о накоплениях размещены в третьем и четвёртом разделах выписки.