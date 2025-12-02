Спецназ «Анвар» начал целенаправленную охоту на украинские элитные подразделения операторов БПЛА, включая группу Мадьяра. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор FPV-дрона с позывным Непома.

«Нам передавали данные, что заехала группа Мадьяра… Имя оператора и команды Мадьяра были — F‑16 у них и F‑12», — сказал он.

По словам оператора, российские бойцы регулярно вычисляют пункты управления украинскими дронами, особенно тяжёлыми ударными гексакоптерами «Баба-яга», которые становятся первоочередной целью. Он отметил, что расчёты стараются оперативно выходить на координаты противника, чтобы застать украинских операторов на месте до их отхода.

Отряд «Анвар» работает в интересах группировки «Север». Приоритетом в ударах FPV-дронов остаются украинская пехота и техника, но под удар также попадают логистические объекты, узлы и антенны связи, генераторы и другие важные элементы инфраструктуры ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении в ДНР у ликвидированных иностранных наёмников было обнаружено американское снаряжение. На телах противников находились американские жетоны, медкомплекты и бронежилеты. Такие находки становятся всё более частыми и позволяют российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.