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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 09:35

Кремль: Россия открыта к переговорам по Украине, но намерена достичь целей СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает быть открытой к диалогу для урегулирования украинского конфликта, однако цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва внимательно следит за мирными инициативами, исходящими от администрации Соединённых Штатов. По его словам, российская сторона высоко ценит любые усилия, которые могут проложить путь к разрешению украинского кризиса исключительно политическими и дипломатическими средствами. Такая позиция Вашингтона имеет принципиальное значение, поскольку РФ остаётся открытой для диалога.

«Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путём мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей. Мы должны достичь наших целей и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали», — пояснил Песков.

Путин: Россия готова к переговорам, но может добиться целей СВО и военным путём
Путин: Россия готова к переговорам, но может добиться целей СВО и военным путём

Ранее Дмитрий Песков заявил, что отсутствие какого-либо диалога с европейскими странами по вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины представляет для Москвы серьёзнейшую проблему. Ведь с европейскими коллегами на данный момент нет не только переговоров, но и простого обмена мнениями.

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Юлия Сафиулина
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