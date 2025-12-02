На Красноармейском направлении лесополосы буквально усыпаны телами погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом в своём докладе президенту России Владимиру Путину сообщил командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

Новости СВО. ВС РФ взяли Красноармейск, ВСУ в тисках в Степногорске и бегут из Клинового, Киев отказался выводить войска из Донбасса, 2 декабря

Новости СВО. ВС РФ взяли Красноармейск, ВСУ в тисках в Степногорске и бегут из Клинового, Киев отказался выводить войска из Донбасса, 2 декабря

Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» установили государственный флаг России на центральной площади Красноармейска. Как уточняет ведомство, триколор был развёрнут на площади Шибанкова напротив местного института. Отмечается, что на этой же площади находятся городская и районная администрации, а также дом культуры.