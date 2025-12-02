Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами солдат ВСУ
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На Красноармейском направлении лесополосы буквально усыпаны телами погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом в своём докладе президенту России Владимиру Путину сообщил командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
«Лесополосы [на Красноармейском направлении] усыпаны трупами украинских солдат», — отметил генерал-полковник.
Военный уточнил, что эти потери противник понёс в ходе безуспешных попыток деблокировать Красноармейск.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» установили государственный флаг России на центральной площади Красноармейска. Как уточняет ведомство, триколор был развёрнут на площади Шибанкова напротив местного института. Отмечается, что на этой же площади находятся городская и районная администрации, а также дом культуры.
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