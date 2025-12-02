Владимир Зеленский подтвердил, что на воскресной встрече с американской делегацией состоялась существенная коррекция варианта мирного соглашения Трампа, получившего известность как «Женевская инициатива». Данное известие пришло вслед за докладом украинской делегации, представившей выводы проведенных консультаций с партнёрами из США.

«Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа и этот документ был доработан», — написал глава киевского режима.