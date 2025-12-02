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Опубликовано 2 декабря 2025, 10:51

Зеленский заявил, что Украина и США доработали план Трампа

Обложка © Zelenskiy / Official

Обложка © Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский подтвердил, что на воскресной встрече с американской делегацией состоялась существенная коррекция варианта мирного соглашения Трампа, получившего известность как «Женевская инициатива». Данное известие пришло вслед за докладом украинской делегации, представившей выводы проведенных консультаций с партнёрами из США.

«Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа и этот документ был доработан», — написал глава киевского режима.

Официальные лица Украины указали, что документ претерпел существенные изменения в результате обсуждений с американскими представителями. Представители Запада внесли ряд поправок, направленных на учет интересов Украины и улучшение восприятия документа мировым сообществом. Новый вариант соглашения включает дополнительные гарантии безопасности, механизмы контроля и урегулирования споров, а также меры по предотвращению будущих конфликтов. По мнению Зеленского, предлагаемый план служит основой для дальнейшего диалога и создания благоприятных условий для возвращения к нормальной жизни на территории Украины.

Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны Украины
Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны Украины
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Оксана Попова
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