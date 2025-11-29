Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны Украины

Украина приступает к изменению своего базового плана обороны, поскольку текущий ход боевых действий выявил новые стратегические приоритеты. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Он объяснил, что именно практика на фронте показала, какие направления требуют обновления. Министру обороны поручено подготовить детальные предложения по этим изменениям для их последующего утверждения правительством.

На встрече также обсуждались защита критической инфраструктуры и финансирование армии. По словам Зеленского, правительство полностью обеспечивает необходимые средства, выделив только 28 ноября 4,3 млрд гривен бригадам и дополнительно 8 млрд гривен на приобретение дронов.