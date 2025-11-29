Зеленский срочно обратился к Европе за помощью
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от европейских союзников денег после комбинированного удара ВС РФ в ночь на 29 ноября, несмотря на продолжающийся коррупционный скандал на Украине. Требование он разместил в Telegram-канале.
«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — написал Зеленский, уточнив, что целью удара около 36 ракет и почти 600 беспилотных летательных аппаратов были энергетические объекты.
Ранее сообщалось, что Украина ночью подверглась комбинированному удару 600 дронов и ракет. Взрывы в Киевской области привели к обесточиванию части украинской столицы и всего города Фастов. В этих же районах возникли проблемы с водоснабжением.
