29 ноября, 11:24

Зеленский срочно обратился к Европе за помощью

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от европейских союзников денег после комбинированного удара ВС РФ в ночь на 29 ноября, несмотря на продолжающийся коррупционный скандал на Украине. Требование он разместил в Telegram-канале.

«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — написал Зеленский, уточнив, что целью удара около 36 ракет и почти 600 беспилотных летательных аппаратов были энергетические объекты.

Ранее сообщалось, что Украина ночью подверглась комбинированному удару 600 дронов и ракет. Взрывы в Киевской области привели к обесточиванию части украинской столицы и всего города Фастов. В этих же районах возникли проблемы с водоснабжением.

