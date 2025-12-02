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Опубликовано 2 декабря 2025, 14:32

Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Госдума ратифицировала соглашение с Индией о взаимной отправке военнослужащих и военной техники. Это следует из думской электронной базы.

«Документ определяет порядок направления войск и техники, а также их материально-технического обеспечения», — говорится в публикации.

Как пояснила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва, соглашение необходимо для совершенствования правовой базы совместных учений, ликвидации последствий катастроф и оказания гуманитарной помощи. Документ был подписан ещё в феврале в Москве, а в конце ноября правительство внесло его на ратификацию в парламент.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин нанесёт официальный визит в Индию 4–5 декабря. Утверждалось, что поездка имеет высокий дипломатический статус и будет сопровождаться протокольными церемониями. Целью визита станет обсуждение широкого круга тем, включая сотрудничество двух стран в политике, экономике, науке, технологиях, а также в культурной и образовательной сферах.

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Мария Любицкая
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