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Опубликовано 2 декабря 2025, 11:35

На Украине допустили завершение конфликта в ближайшие месяцы

Нардеп Вениславский: Конфликт на Украине может завершиться к следующей весне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Конфликт на Украине, по мнению депутата Верховной рады Фёдора Вениславского, может завершиться уже в марте 2026 года или даже раньше. Такой прогноз он озвучил в интервью изданию Telegraf.

«Я остаюсь убеждённым, что война идёт к своему завершению… Это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война точно не будет длиться годами», — сказал Вениславский.

Парламентарий пояснил, что на ускорение мирного процесса указывает ультимативное требование США оперативно принять мирный план, который Вашингтон передал Киеву в ноябре. Вениславский отметил, что Белый дом стремится вложить максимум усилий в завершение конфликта в кратчайшие сроки. Он допустил, что боевые действия могут прекратиться уже к февралю или марту, хотя не исключил и более раннего развития событий — до конца текущего года.

Украина готовится к двум путям развития конфликта, реструктуризируя долг
Украина готовится к двум путям развития конфликта, реструктуризируя долг

Ранее сообщалось, что даже при текущем прогрессе переговоры по урегулированию украинского конфликта могут продолжаться ещё несколько месяцев. Отмечалось, что последние раунды обсуждений были заметно содержательнее прежних. Один из западных дипломатов утверждал, что ситуация уже не напоминает предыдущие этапы диалога, и указывал на усилившееся давление Вашингтона на Киев в рамках мирного процесса.

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Милена Скрипальщикова
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