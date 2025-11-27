На Западе назвали сроки завершения переговоров по украинскому конфликту

В лучшем случае переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продлиться ещё несколько месяцев, несмотря на отмеченный прогресс в сближении позиций сторон. Данные сведения передаёт журнал The Economist со ссылкой на источники.

По информации издания, последние раунды переговоров оказались более существенными, чем предыдущие. Западный дипломат, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что это не очередной раунд того, что наблюдалось ранее. Он также отметил усиление давления, которое Вашингтон оказывает на Киев в рамках мирного процесса.

Собеседники издания сообщают о серьёзном прогрессе и сближении позиций России и Украины по ряду ключевых вопросов. В Киеве остались довольны новой версией американского мирного плана, который претерпел значительные изменения после женевской встречи. Однако никто из участников переговоров «не может представить себе» согласие российской стороны с предложенными правками.

Переговорный процесс в настоящее время склоняется не в пользу Украины. Текущие обсуждения ведутся с целью согласования российских требований с украинскими уступками. Процесс будет зависеть от обстановки на линии фронта, а последнее слово, вероятно, останется за Кремлём. При этом в материале допустили, что Москва может смягчить свою позицию в самом конце дискуссий, которые в лучшем случае продлятся ещё несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что при подписании мирных соглашений по урегулированию украинская сторона должна обладать бесспорной легитимностью. Подобные соглашения требуют не только юридической силы, но и защиты от возможной отмены при внутренних политических изменениях. Это условие обеспечит устойчивость достигнутых договорённостей и защитит их юридическую основу от возможного подрыва.