При подписании мирных соглашений от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не вызывает сомнений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос журналистов о том, кто должен представлять Киев при переговорном процессе.

Александр Грушко заявил, что при подписании мира от Украины должна выступать легитимная сторона. Видео © Life.ru

Грушко пояснил, что такие подписанные соглашения должны иметь не только юридическую силу, но и защиту от возможной отмены при внутренних политических изменениях. Он подчеркнул исключительную важность участия в переговорах стороны, чей легитимный статус не подвергается сомнению. Представитель МИД России добавил, что это обеспечит устойчивость достигнутых договорённостей против возможного подрыва их юридической основы.

«Когда речь идёт о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить. В этом смысле мы придаём огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия положительно оценивает усилия администрации США по поиску решений, но не намерена идти на уступки в рамках СВО. Рябков добавил, что российская позиция была сформирована давно и учитывает причины затяжного кризиса.