Грушко рассказал, кто именно должен подписывать мирное соглашение по Украине
При подписании мирных соглашений от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не вызывает сомнений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос журналистов о том, кто должен представлять Киев при переговорном процессе.
Александр Грушко заявил, что при подписании мира от Украины должна выступать легитимная сторона. Видео © Life.ru
Грушко пояснил, что такие подписанные соглашения должны иметь не только юридическую силу, но и защиту от возможной отмены при внутренних политических изменениях. Он подчеркнул исключительную важность участия в переговорах стороны, чей легитимный статус не подвергается сомнению. Представитель МИД России добавил, что это обеспечит устойчивость достигнутых договорённостей против возможного подрыва их юридической основы.
«Когда речь идёт о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить. В этом смысле мы придаём огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — сказал он.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия положительно оценивает усилия администрации США по поиску решений, но не намерена идти на уступки в рамках СВО. Рябков добавил, что российская позиция была сформирована давно и учитывает причины затяжного кризиса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Life.ru