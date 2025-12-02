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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 14:51
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«Мы её не ждём»: Милонов честно рассказал, что думает о Долиной и её приглашении в Госдуму

Милонов раскритиковал идею приглашения Долиной в Госдуму даже в образе Снегурочки

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против предложения пригласить певицу Ларису Долину в парламент. По его словам, подобные инициативы — не более чем попытка отдельных депутатов «повысить цитируемость» за счёт громких имён.

Видео © Life.ru

«Ей же пропуск надо выписывать — а зачем она? Она что, в гости к кому-то придёт? Мы её ни на каком заседании не ждём. Она ничего нового нам не скажет, чего мы не знаем», — заявил Милонов Life.ru.

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По мнению собеседника Life.ru, единственный приемлемый формат визита Долиной в Госдуму — это музыкальный номер на Новый год в образе Снегурочки. Но и тут не всё гладко. Голубых огоньков и корпоративов у народных избранников нет, подчеркнул Милонов.

«Мы скромные депутаты, на корпоративы деньги не тратим. Так что Снеугрочки поющие нам не нужны — обойдёмся самодеятельностью», — добавил он.

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Ранее стало известно, что в Госдуме планируют провести круглый стол с участием Ларисы Долиной, правоохранителей и судей, чтобы выработать меры против массовых исков о возврате проданной недвижимости. Из-за так называемого «эффекта Долиной» в России фиксируются случаи нежелания покупателей приобретать жильё у пожилых собственников, хотя явление пока не носит массового характера.

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Обложка © Life.ru

Марина Фещенко
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