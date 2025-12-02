В Госдуме оценили, нужен ли в России налог на презервативы, как в Китае

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин раскритиковал идею повышения налога на продажу презервативов, заявив, что подобная мера не способна улучшить демографическую ситуацию ни в Китае, ни в России. Мнением он поделился с Life.ru.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин раскритиковал идею повышения налога на продажу презервативов в Китае. Видео © Life.ru

«Поможет ли стоимость презервативов увеличить рождаемость? Нет? Поможет просто-напросто больше потратить денег», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что Китай много лет придерживался политики «на двоих членов семьи — один ребёнок», что, по его словам, привело страну к постепенному сокращению населения и росту доли пожилых граждан. Он отметил, что и в России демографическая картина выглядит тревожно: коэффициент рождаемости остаётся низким, а смертность превышает число новорождённых в ряде регионов.

Плякин подчеркнул, что повышение НДС на презервативы — до 13% или даже до 22% — никак не поможет исправить ситуацию. По его мнению, государству следует уделить внимание поддержке молодых семей: обеспечивать достойные зарплаты, доступную ипотеку и условия для комфортной жизни, включая возможность жить в собственном доме, а не в тесной многоэтажке.

Ранее сообщалось, что власти Китая впервые с 1993 года рассматривают возможность отмены налоговых льгот на презервативы в рамках нового плана по стимулированию рождаемости. Подготовленные поправки к закону о НДС предусматривают отмену нулевой ставки, действовавшей более трёх десятилетий. Теперь потребителям придётся платить 13% налога на эти изделия. Такая мера рассматривается как попытка финансово мотивировать семьи к увеличению числа детей.