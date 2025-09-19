«Моральный стимул»: В ГД высмеяли идею запретить презервативы для супругов

Идея запретить презервативы для супругов вызвала смех у зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной. Она заявила, что даже рассуждать не собирается на эту тему, потому что разумный человек в любом случае может найти способ не делать того, чего не хочет, а запретами проблему решить невозможно.

«Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, нужно создать условия для того, чтобы у людей был и моральный стимул, воспитание должно быть такое, как раньше было, что аборт — это грех, что каждый ребёнок от бога. <...> Смешная какая-то инициатива — запретить продавать», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что для улучшения демографической ситуации государство должно поддерживать семьи, предоставлять льготы. Собеседница «Газеты.ru» также напомнила, что президент России Владимир Путин ранее обсуждал вопрос об увеличении денежной помощи за рождение третьего и последующих детей.

«Это то, что сегодня может стимулировать семьи к рождению трёх и более детей, — жильё, уменьшение коммунальных платежей, бесплатные проезды. <...> Государство должно обеспечить минимальные условия для комфорта многодетных семей», — уверена депутат ГД РФ.