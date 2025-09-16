В аптеках Москвы выявили поддельные презервативы Durex

Контрафактные презервативы Durex обнаружили в сетях «Сеть эконом аптек» и «Мелодия здоровья» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Настоящий производитель контрацептивов «Рекитт Бенкизер» инициировал экспертизу, которая показала, что товар на прилавках не соответствует оригиналу — имеет нечёткую полиграфию, а также различия в шрифтах и дефекты отрывной ленты.

Суд постановил изъять опасный товар и оштрафовать продавцов. Поддельные презервативы не обеспечивают защиту от беременности и инфекций, так как изготовлены с нарушением технологий.