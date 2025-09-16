Владимир Путин
В аптеках Москвы выявили поддельные презервативы Durex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alena TS

Контрафактные презервативы Durex обнаружили в сетях «Сеть эконом аптек» и «Мелодия здоровья» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Настоящий производитель контрацептивов «Рекитт Бенкизер» инициировал экспертизу, которая показала, что товар на прилавках не соответствует оригиналу — имеет нечёткую полиграфию, а также различия в шрифтах и дефекты отрывной ленты.

Суд постановил изъять опасный товар и оштрафовать продавцов. Поддельные презервативы не обеспечивают защиту от беременности и инфекций, так как изготовлены с нарушением технологий.

А ранее эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина призвала россиян каждый день заниматься сексом. По её словам, такой досуг полезен для иммунитета. Во время него наше тело производит особые вещества, которые делают нас здоровее.

