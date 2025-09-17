«Чтоб не размножались»: Француз отправил депутатам из Нацсобрания 600 презервативов

Житель французского города Лодев отправил в Национальное собрание 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались» из-за их «недостойного» поведения. Посылка была доставлена в Париж 11 сентября, сообщает радиостанция ici.

«Пьерро ле Зиго осуждает поведение парламентариев в Национальном собрании, которое он считает «жалким», — говорится в материале.

Француз уже не раз прибегал к подобным провокациям: в 2019 году он отправил тюремную пижаму мэру Патрику Балкани, находившемуся в заключении, а в 2016 году провёл акцию у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии в Париже, чтобы «законсервировать последние вздохи социализма».

«Когда мы видим, что одни кричат, другие разваливаются на креслах, что они отказываются пожимать друг другу руку, оскорбляют друг друга… когда я слышу, как одни называют полицию убийцами, другие обвиняют арабов в нынешней ситуации, а экологи говорят, что больше не надо есть мясо, я считаю, что это просто нелепо и такого быть не должно», — заявил Пьерро ле Зиго.