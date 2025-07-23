США сожгут партию гуманитарных презервативов на 10 млн долларов
Reuters: США уничтожат контрацептивы на $10 млн вместо помощи бедным странам
Контрацептивы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Holiday.Photo.Top
США уничтожат партию гуманитарных контрацептивов стоимостью 10 млн долларов. Партия противозачаточных средств, закупленных USAID для бедных стран, будет утилизирована во Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Поставки, включающие внутриматочные спирали, таблетки и презервативы стоимостью 9,7 млн долларов, с января находились на бельгийском складе после решения Трампа заморозить иностранную помощь. Согласно документам, срок годности препаратов истекает не ранее 2027 года.
Благотворительные организации безуспешно предлагали выкупить или бесплатно распределить контрацептивы в странах Африки к югу от Сахары, где зафиксирован рост небезопасных абортов. Вместо этого США потратят 160 тысяч долларов на утилизацию на французском предприятии по переработке медотходов.
С 1 июля USAID официально прекратит управление программами помощи другим странам. По словам главы Государственного департамента США Марко Рубио, средства, выделяемые USAID, тратились преимущественно на обеспечение высоких доходов руководства многочисленных некоммерческих организаций, которые жили в достатке за счёт денег американских налогоплательщиков. Кстати, вопрос о сокращении бюджета на помощь другим странам обсуждался ранее в Конгрессе США.