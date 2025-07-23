США сожгут партию гуманитарных презервативов на 10 млн долларов

США уничтожат партию гуманитарных контрацептивов стоимостью 10 млн долларов. Партия противозачаточных средств, закупленных USAID для бедных стран, будет утилизирована во Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Поставки, включающие внутриматочные спирали, таблетки и презервативы стоимостью 9,7 млн долларов, с января находились на бельгийском складе после решения Трампа заморозить иностранную помощь. Согласно документам, срок годности препаратов истекает не ранее 2027 года.

Благотворительные организации безуспешно предлагали выкупить или бесплатно распределить контрацептивы в странах Африки к югу от Сахары, где зафиксирован рост небезопасных абортов. Вместо этого США потратят 160 тысяч долларов на утилизацию на французском предприятии по переработке медотходов.