Макрона назвали главной причиной проблем всей Франции
Политолог Меркурис: Макрон является причиной дестабилизации во Франции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1
Решение всех проблем во Франции возможно только после отставки президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил британский политолог Александр Меркурис.
«Макрон – самая непосредственная причина дестабилизации во Франции. Если Франция становится всё более неуправляемой, если политика там парализована, если правительство парализовано, то это из-за Макрона», — сказал он.
Сейчас президент Франции цепляется за власть, несмотря на растущую непопулярность и потерю доверия. По мнению Меркуриса, уход Макрона в отставку, а также проведение досрочных парламентских и президентских выборов могли бы способствовать разрешению кризиса в стране.
Ранее стало известно, что во Франции депутаты внесли в парламент проект об импичменте Макрону. Многие назвали это событие историческим, заявив, что лидер страны должен покинуть свой пост. Сейчас рейтинг Макрона остаётся одним из самых низких за всё время его президентства.