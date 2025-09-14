Решение всех проблем во Франции возможно только после отставки президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил британский политолог Александр Меркурис.

«Макрон – самая непосредственная причина дестабилизации во Франции. Если Франция становится всё более неуправляемой, если политика там парализована, если правительство парализовано, то это из-за Макрона», — сказал он.

Сейчас президент Франции цепляется за власть, несмотря на растущую непопулярность и потерю доверия. По мнению Меркуриса, уход Макрона в отставку, а также проведение досрочных парламентских и президентских выборов могли бы способствовать разрешению кризиса в стране.