«Макрон должен уйти»: Во Франции больше ста депутатов поддержали импичмент президента

Рейтинг Эммануэля Макрона в последние месяцы остаётся одним из самых низких за всё время его президентства. По данным опросов Ifop, уровень доверия к главе государства держится на отметке около 26–28%, а более 70% французов выражают недовольство его политикой. Особенно резко позиции Макрона пошатнулись после пенсионной реформы 2023 года и новых мер экономии, которые вызвали массовые забастовки и акции протеста по всей стране. Так, 10 сентября, по всей стране прошли массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё». Люди выражали недовольство экономической политикой властей и бюджетными сокращениями. В ходе акций манифестанты перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.