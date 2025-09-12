«Макрон должен уйти»: Во Франции больше ста депутатов поддержали импичмент президента
Во Франции 104 депутата внесли проект об импичменте Макрону
Во Франции депутаты внесли в парламент проект об импичменте президенту Эммануэлю Макрону. Об этом заявила глава партии «Непокорённая Франция» Матильда Пано.
«Историческое событие! После успеха народных протестов 104 депутата от «Непокорённой Франции», а также партий зелёных и коммунистов подписали предложение об импичменте президенту республики. Макрон должен уйти», — написала она в соцсети X.
Рейтинг Эммануэля Макрона в последние месяцы остаётся одним из самых низких за всё время его президентства. По данным опросов Ifop, уровень доверия к главе государства держится на отметке около 26–28%, а более 70% французов выражают недовольство его политикой. Особенно резко позиции Макрона пошатнулись после пенсионной реформы 2023 года и новых мер экономии, которые вызвали массовые забастовки и акции протеста по всей стране. Так, 10 сентября, по всей стране прошли массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё». Люди выражали недовольство экономической политикой властей и бюджетными сокращениями. В ходе акций манифестанты перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.