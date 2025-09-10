Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 18:35

В ходе беспорядков на акциях протеста во Франции задержаны почти 500 человек

BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали 473 человека

Масштабные протесты во Франции. Обложка © Х / FrankieТМ

Масштабные протесты во Франции. Обложка © Х / FrankieТМ

Во Франции продолжаются массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё», в ходе которых полиция задержала уже 473 человека. Эти данные привёл телеканал BFMTV со ссылкой на официальные источники в министерстве внутренних дел страны.

Основная часть задержаний произошла в Париже, где с утра группы демонстрантов вступают в стычки с полицией. По последним сведениям, во французской столице арестовано 199 человек, четверо полицейских получили ранения. По данным МВД Франции, в акциях протеста по всей стране участвуют около 175 тысяч человек, которые с начала выступлений возвели 262 баррикады.
Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты
Политолог объяснил, почему во Франции резко вспыхнули протесты

Напомним, французы вышли на улицы Парижа 7 сентября, чтобы выразить своё недовольство предложениями президента Макрона о потенциальном участии европейских войск в конфликте на Украине. Акции протеста не прекращаются и по сей день, известно, что демонстранты заблокировали Лионский вокзал в Париже в рамках общенациональных акций «Заблокируем всё». Волнения образовались и в других городах, участники блокируют улицы, поджигают мусор и создают препятствия для движения транспорта и поездов.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar