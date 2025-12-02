В Госдуме допустили возвращение замороженных российских активов

Замороженные активы России и проценты с них могут вернуться стране после отказа Бельгии от экспроприации данных средств. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, изъятие активов создало бы опасный прецедент, сигнал другим странам, что в конфликтах их деньги могут быть заморожены и использованы произвольно — что неприемлемо в цивилизованном мире.

Журова в беседе с «Лентой.ру» также отметила, что на позицию Бельгии повлиял коррупционный скандал на Украине: власти страны не хотят идти на риск, зная, что выделенные средства могут быть украдены. Она добавила, что в планах мира США есть предложения, связанные с российскими активами, но если Бельгии удастся заблокировать изъятие, деньги могут вернуться после мирного соглашения.