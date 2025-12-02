В Европе испугались «некрасивой» сделки по Украине

Директор Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар предсказал неизбежность скорого заключения сделки по урегулированию украинского конфликта, причём эта сделка будет носить «неприятный» характер. По его словам, подобное соглашение будет следствием логики больших держав, игнорирующей мнения и интересы малых игроков.

«Меня настораживает, что Трамп стремится заключить сделку, руководствуясь исключительно интересами крупных держав. Нам очевидно, что подобная логика, при которой США и Россия выступают главными игроками, совершенно невыгодна для остальных стран», — приводит его слова Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров с Киевом и дал повод надеяться на мирное урегулирование конфликта. Американский лидер отметил, что диалог с представителями Украины идёт продуктивно, а шансы заключить сделку «неплохие».