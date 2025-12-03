Рубио: Урегулирование на Украине зависит только от Москвы и Киева

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулирование ситуации на Украине будет зависеть исключительно от решений Москвы и Киева. Его слова приводит Fox News.

По словам Рубио, если стороны не придут к соглашению о прекращении конфликта, то он будет продолжаться. При этом дипломат подчеркнул, что США будут прилагать усилия для его завершения.

Госсекретарь также назвал украинский конфликт «самым нелогичным», выразив мнение, что в нём «никто не выигрывает в традиционном смысле».

«В конце концов это будет зависеть от них. Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — приводит слова политика Fox News.

Ранее сообщалось, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф возглавили переговоры по урегулированию на Украине, фактически оттеснив госсекретаря Марко Рубио. При этом глава американского дипведомства считается более благосклонным к Киеву.