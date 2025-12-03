ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 декабря 2025, 04:07

Рубио: Урегулирование на Украине зависит только от Москвы и Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулирование ситуации на Украине будет зависеть исключительно от решений Москвы и Киева. Его слова приводит Fox News.

По словам Рубио, если стороны не придут к соглашению о прекращении конфликта, то он будет продолжаться. При этом дипломат подчеркнул, что США будут прилагать усилия для его завершения.

Госсекретарь также назвал украинский конфликт «самым нелогичным», выразив мнение, что в нём «никто не выигрывает в традиционном смысле».

«В конце концов это будет зависеть от них. Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — приводит слова политика Fox News.

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту

Ранее сообщалось, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф возглавили переговоры по урегулированию на Украине, фактически оттеснив госсекретаря Марко Рубио. При этом глава американского дипведомства считается более благосклонным к Киеву.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • План Трампа
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar